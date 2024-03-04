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Güncel
AA 04.03.2024 10:15

Balıkesir’de sağlık çalışanlarına ulaşımda yüzde 40 indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere uyguladığı ulaşım indiriminin bir benzerini sağlık çalışanlarına uygulama kararı aldı.

Balıkesir’de sağlık çalışanlarına ulaşımda yüzde 40 indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi İl Divan Toplantısı'nda sağlık çalışanlarına ulaşım desteği bilgisini paylaştı.

Başkan Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımız ‘Sağlıkçı Kart’ ile belediyemize ait araçlardan yüzde 40 indirimle; özel toplu taşıma araçlarından (dolmuş taksi, minibüs) yüzde 33 indirim ile faydalanacak. İlçeler arası seyahat ederek işlerine gidecek sağlık çalışanlarımız için de ilçeler arası ulaşımlarında yüzde 62,50 ile yüzde 75,29 arasında indirim yaptık. Sağlık alanında fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İndirim 4 Mart 2024 Pazartesi günü itibariyle geçerli olacak.

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Balıkesir Sağlık Çalışanları
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