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Güncel
AA 29.02.2024 10:51

Bayburt'taki pestil ve köme tesisi kadınlara ekmek kapısı oldu

Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde kurulan pestil ve köme tesisinde kadınların ürettiği 8 çeşit ürün, "Bayburt Kale" markasıyla yurt içinde satışa sunuldu.

Bayburt'taki pestil ve köme tesisi kadınlara ekmek kapısı oldu
[Fotograf: AA]

Toprak kalitesi yüksek, su ve hava kirliliği az olan, pestil ve köme imalatında kullanılan meyvelerin yetiştiriciliği için uygun konumdaki Demirözü'nde, belediyenin girişimiyle, KUDAKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde üretim tesisi kuruldu.

Pestil ve köme için gerekli ürünlerin ilçedeki üreticilerden satın alındığı tesiste, 16'sı kadın 20 kişi istihdam ediliyor.

Ocak 2024'te faaliyete başlayan 500 metrekarelik işletmede ilk ayda, Bayburt'un yanı sıra çevre illerden temin edilen dut, kuşburnu ve ceviz gibi ürünler kullanılarak 30 ton köme ve pestil üretildi.

"Bayburt Kale" markasıyla yurt içinde piyasaya sürülen 8 çeşit ürünün, yakın zamanda yurt dışına ihracı için de harekete geçilmesi planlanıyor.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçede üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gürer, 2 bin 400 nüfuslu ilçede böyle tesisler kurmanın kolay olmadığını belirterek, "20 kişi burada işe başladı. Bu sayı 40-45'lere çıkacak. İlçemizde işsiz nüfus sorununu da çözmüş oluyoruz. Doğadan toplayacağımız kuşburnu, yine ilçemizde yetişen dut, ceviz gibi ürünleri de ekonomiye kazandırmış olacağız." dedi.

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