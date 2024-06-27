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Güncel
AA 27.06.2024 17:46

Bayburt'ta gelin arabası ile traktörün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bayburt'ta gelin arabasıyla traktörün çarpıştığı kazada, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Bayburt'ta gelin arabası ile traktörün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bayburt-Gümüşhane karayolu Nişantaşı köyü kavşağında Sait Talha Y'nin kullandığı gelin arabası olduğu öğrenilen cip ile Ayhan Y. yönetimindeki traktör çarpıştı.

Devrilen cip, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sait Talha Y, gelin Aslıhan ve damat Arif Ç. ile traktörün sürücüsü Ayhan ve beraberindeki Mert Ali, Abdullah ve Eşref Y, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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