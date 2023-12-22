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Güncel
İHA 22.12.2023 14:25

Bayburt'ta geleneksel sabah çorbası etkinliği

Bayburt Ortaokulu tarafından toplum yararına düzenlenen geleneksel çorba etkinliğinde, okuldaki tüm öğrencilere yöresel kavut çorbası ikram edilirken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve öğretmenler öğrencilere eşlik etti

Bayburt'ta geleneksel sabah çorbası etkinliği
[Fotograf: İHA]

Öğrenciler yöresel lezzet olan kavut çorbasını çok beğendiklerini söyleyerek, çorba etkinliğinin devam etmesi gerektiğini dile getirdiler.

Arkadaşlarıyla birlikte çorba içerek sohbet etme imkanı bulan öğrencilerden Ali Yılmaz, `Ders arasında çorba içerken arkadaşlarımızla muhabbet ediyor, sohbet ediyoruz. Çorba vesilesiyle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Ders arasında olması da bizleri mutlu ediyor. Kahvaltı yapmaya özen gösteren birisiyim ama o an evden kahvaltı yapmadan çıkmışsam burada çorbamızı içip, karnımızı doyuruyoruz, bizler için iyi oluyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim` ifadelerini kullandı. 

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