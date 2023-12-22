Bayburt'ta geleneksel sabah çorbası etkinliği

Öğrenciler yöresel lezzet olan kavut çorbasını çok beğendiklerini söyleyerek, çorba etkinliğinin devam etmesi gerektiğini dile getirdiler.

Arkadaşlarıyla birlikte çorba içerek sohbet etme imkanı bulan öğrencilerden Ali Yılmaz, `Ders arasında çorba içerken arkadaşlarımızla muhabbet ediyor, sohbet ediyoruz. Çorba vesilesiyle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Ders arasında olması da bizleri mutlu ediyor. Kahvaltı yapmaya özen gösteren birisiyim ama o an evden kahvaltı yapmadan çıkmışsam burada çorbamızı içip, karnımızı doyuruyoruz, bizler için iyi oluyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim` ifadelerini kullandı.