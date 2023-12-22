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Güncel
AA 22.12.2023 14:11

Sinop'ta kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek sağlandı

Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Sinop'ta faaliyet gösteren kadın kooperatifine üye 5 kadın girişimciye 988 bin 412 lira destek verildi.

Sinop'ta kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek sağlandı

Bakanlıkça uygulanan program çerçevesinde kadınların üretim ve istihdama katkılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üretim faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla Sinop'ta kadınlara makine ve ekipmanın yanı sıra 988 bin 412 lira hibe desteğinde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, program sayesinde hibe almaya hak kazanan kadınlarla valilik binasında bir araya geldi.

Kadınları başarılarından dolayı tebrik eden Özarslan, ilde kadınların istihdama katkısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Özarslan, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kadınlarımızın istihdam oranını daha yükseklere çıkarmak için kadın kooperatiflerimize destek olmaya devam edeceğiz. Üretim arttıkça kadınlarımızın yanı sıra ülkemiz de kazanacak. Desteğin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özarslan, konuşmasının ardından kadınlarla bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi.

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