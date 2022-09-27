Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Mücahit Tokdemir (26) ile M.Y. akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demirözü İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Tokdemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Yaralı M.Y. ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.