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Güncel
İHA 27.06.2024 17:21

Bayburt’ta bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi

Bayburt’ta ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla şehrin birçok noktasına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

Bayburt’ta bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi

Proje kapsamında Bayburt merkezde bulunan mahallelerde muhtelif noktalara bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

Vatandaşların kutulara bıraktıkları bayat ekmekler belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanacak. Bayat ekmek toplama araçlarına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilecek.

Ekmek israfını önlemek amacıyla hayata geçirilen bayat ekmek toplama projesiyle aylık yüzlerce kilogram, ekmek israfının önlenmesi hedefleniyor.

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