Bayburt'ta anjiyo ünitesi hizmete açıldı

Açılış töreninde konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bu hizmetlerin önemli yatırımlar olduğunu söyleyerek, "Bu hizmetler Bayburt için önemli yatırımlardır. Bayburt Devlet Hastanemizin güçlenmesi demek, dışarıya daha az hastanın gitmesi demek. Aynı zamanda uzman kadromuz, hekim kadromuz, yardımcı sağlık hizmetleri kadromuz güçlenmiş durumda. Bayburt hem eğitim, hem sağlık, hem de diğer alanlarda devletin yatırımlarını çok güzel almış bir il olma yolunda hızla ilerliyor. Anjiyo ünitesinin de bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli bir hizmet, herkesten Allah razı olsun" sözlerini kullandı.



Anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte 3 hastanın anjiyo ameliyatı geçirdiği bilgisini veren İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, "Bugün 3 hastamıza anjiyo yaptık. Yağlanmaları vardı. Bir hastamıza hem balon yapıldı, hem de ilaçlı stent takıldı. Hastalarımızın genel durumları iyi. İki hastamız yoğun bakımda, bir hastamız serviste takip ediliyor. Burada koldan da anjiyo hizmeti veriliyor. Son model cihazlarımız geldi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından anjiyografi ünitesinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası il protokol üyeleri anjiyografi ünitesini gezerek, son model cihazlar hakkında doktorlardan bilgi aldılar. Ünitenin gezilmesi ardından anjiyo olan hastaya Vali Eldivan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bir süre hastayla sohbet eden Vali Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, kurum müdürleri, siyasi partilerin il temsilcileri, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.