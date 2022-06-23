Bayburt'ta 8 ay süren eğitimlerin ardından mezun olan 524 Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi, meslek yeminlerini edip, kep attı.

Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını kep attıktan birbirlerine sarılarak paylaştı. Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27'ncı dönem mezunlarını verdi.

Polis adayları için bugün Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda ailelerin de katılımıyla mezuniyet töreni yapıldı.

Yağmur nedeniyle spor salonunda düzenlenen törene, Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Samet Bilik mezunlar adına konuşma yaptı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel yeni mezunları tebrik ederek, yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Günel, şu ifadelere yer verdi:

`Bizler sizleri bir gruba biat edesiniz diye değil, devlete itaat edesiniz diye yetiştirdik. Bizim ülkümüz vatandır, topraktır, bayraktır ve biz bu uğurda öleceksek, öleceğiz. Yemin ederken birazdan ne diyeceğiz, bu uğurda canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Çanakkale'de şehit olanlar, Kop Dağı'nda şehit olanlar canlarını feda etmekten çekinmediler. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizleri vatan ve millet sevdalısı birer evlat olarak yetiştiren ailelerinize ve burada eğitimde emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni polis memurlarımızın vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor hepinizi selamlıyorum`

27'nci dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Yardımcısı Göksel Yüksel de emniyet teşkilatının görevlerini yerine getirirken en büyük gücün halkın güven ve desteğinin olduğunu belirtti.

Yüksel, milletin güven ve huzuru için çalışmayı görev edinen polis teşkilatı mensuplarıyla her zaman omuz omuza olacaklarını, desteklerini hiçbir esirgemeyeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Samet Bilik, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri hediyeler verdi.

Yemin töreni ve kep atılmasıyla sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın sevincini arkadaşları ve aileleriyle paylaşarak, müzik eşliğinde eğlendiler.