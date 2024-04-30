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Güncel
AA 30.04.2024 17:34

Bayburtlu çiftçilere 175 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bayburt'ta çiftçilere 175 bin domates, salata ve biber fidesi dağıtıldı.

Bayburtlu çiftçilere 175 bin sebze fidesi dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım programında, yüzde 50 hibe desteğiyle bin üreticiye 175 bin fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bayburtlu çiftçilere 175 bin sebze fidesi dağıtıldı

"Tohum bankasından üretilen fideleri çiftçilerimizle buluşturuyoruz"

Bu fidelerin ata tohumuyla üretildiğini vurgulayan Eldivan, "Hem yerli ırkımızın geliştirilmesi hem de yerli üretimin artmasına yönelik nesillerimizin güvenliği açısından Tarım ve Orman Bakanlığının tohum bankasından üretilen fideleri çiftçilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Eldivan, kentte sebze üretimini geliştireceklerini söyleyerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmanın ardından 175 bin fide üreticilere dağıtıldı.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve çiftçiler katıldı.

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