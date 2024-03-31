Bayburt seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2024 Yerel Seçim adayları için vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi. YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

İşte Bayburt yerel seçim sonuçları:

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası trthaber.com’un secim.trthaber.com sayfasından takip edilecek.

Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları

Merkez seçim sonuçları

Aydıntepe seçim sonuçları

Demirözü seçim sonuçları