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Güncel
AA 08.03.2024 09:46

Gümrük Muhafaza'dan 112,5 milyon liralık operasyon

Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin, Kapıkule ve Habur'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 112,5 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu.

Gümrük Muhafaza'dan 112,5 milyon liralık operasyon

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, kaçakçılığın her türlüsüyle mücadelesini sürdürüyor.

Mersin Limanı'ndaki operasyonda, şüpheli bir konteyner takibe alındı. Konteynerin, üzerinde aynı numaranın yazılı olduğu başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi. Şüpheli konteyner x-ray taramasına sevk edildi.

Konteynerde, beyan edilmemiş, 59 bin 600 elektronik nargile, 19 bin 450 kilogram menteşe, 101 bin 520 dereceli gözlük ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu belirlendi.

Kapıkule'de kokain operasyonu

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki bir şüpheli takibe alındı.

Detaylı aramalar sonucu şüpheli şahsın çantasında, şeffaf poşetlere sarılmış paketlere rastlandı.

Tahmini değeri 35 milyon lira olan, 20 paket içerisine gizlenmiş yaklaşık 22 kilogram kokain cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Ekmek arasında bir kilogram külçe altın ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise ekipler, Irak'tan gelen bir yolcuyu takibe aldı.

Yolcunun elindeki ekmek poşetini kontrol etmek isteyen ekipler, poşetin normalden daha ağır olduğunu tespit etti.

Aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş külçe şeklinde bir kilogram altına rastlandı.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan altına el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.

Böylece üç operasyonda 112,5 milyon liralık kaçakçılık önlenirken, olaylara ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülüyor.

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Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı
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