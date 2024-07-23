Çok Bulutlu 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.07.2024 17:24

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı

Bayburt'ta 28'incisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyünde bulunan türbesini ziyaret etti.

Ardından Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Vali Eldivan, Saray Bahçesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk dünyasıyla özdeşleşmiş Dede Korkut'un kültürümüz ve tarihimizde çok önemli yer tutan, Türk edebiyatında adeta köşe taşı olarak nitelendirebilecek eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı

Dede Korkut'un verdiği mesajların sadece düne ait olmadığını, evrensel mesajlar içerdiğini aktaran Eldivan, "Bu bağlamda 28 yıldır büyük bir emek ve hizmetle, ulusal ve uluslararası bir hüviyet kazanan Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri sadece Bayburt'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sıla ile gurbet arasında bir köprü kurmaktadır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş de hem tasarruf tedbirleri hem de Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı şölenlerin eğlence kısmını iptal ettiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve mehteran takımı tarafından gösteri sunuldu.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti
17:41
ABD'de şampiyon olan İTÜ Vefa Havacılık Takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tuttu
17:53
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada
17:43
GÖKBEY İngiltere’de ikinci kez havalandı
17:18
TCMB'den likidite sterilizasyonu için yeni adım
17:16
Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde buluşuyoruz
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ