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Güncel
İHA 01.11.2023 14:41

Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü

Batman’da kent merkezinde, “Anadolu semenderi” olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü
[Fotograf: İHA]

Batman’da kent merkezinde, “Anadolu semenderi” olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Veysi Arslan, yolda yürüdüğü sırada nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender buldu.

Arslan, farklı bir hayvan olduğunu fark edince incelediğini ve bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.

Genellikle yağmur sonraları ortaya çıkan Anadolu semenderini fark eden Arslan , `Gecenin karanlığında şehir merkezinde görünce şaşırdım. Hatta araçlar ezmesin, zarar vermesinler diye yolun kenarına bıraktım` dedi.

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