Tokat'ta öğrenciler yemeklerini kendi belirliyor

Ekim ayında uygulamaya konan ve öğrenciler tarafından belirlenen yemekhane menüsünün ikincisini belirlemek için anket yapıldı.

Öğrenciler yapılan ankete yoğun katılım göstererek öğle yemeği menüsünü belirledi.

Sosyal medya kanallarından yapılan anket sonuçlarına göre; 3 bin 728 oyla mercimek çorbası, 2 bin 784 oyla köri soslu tavuk, 2 bin 618 oyla yardımcı yemek olarak mantı, bin 917 oyla da içecek olarak ayran belirlendi.

Öğle yemeğine katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yemekhaneyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Rektör Yılmaz, uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti