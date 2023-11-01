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Güncel
İHA 01.11.2023 14:29

Tokat'ta öğrenciler yemeklerini kendi belirliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yemekhanelerde öğrencilerin öğlen yemeğini belirleme uygulaması devam ediyor.

Tokat'ta öğrenciler yemeklerini kendi belirliyor
[TRT Haber (Arşiv)]

Ekim ayında uygulamaya konan ve öğrenciler tarafından belirlenen yemekhane menüsünün ikincisini belirlemek için anket yapıldı.

Öğrenciler yapılan ankete yoğun katılım göstererek öğle yemeği menüsünü belirledi.

Sosyal medya kanallarından yapılan anket sonuçlarına göre; 3 bin 728 oyla mercimek çorbası, 2 bin 784 oyla köri soslu tavuk, 2 bin 618 oyla yardımcı yemek olarak mantı, bin 917 oyla da içecek olarak ayran belirlendi.

Öğle yemeğine katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yemekhaneyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Rektör Yılmaz, uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti

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