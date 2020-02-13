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Batman'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Batman'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.
Yağış ve buzlanma nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumları bugün tatil edildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamileler de idari izinli sayılacak.
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