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Güncel
AA 07.02.2024 19:27

Batman’da "Çevre ve İklim Dostu Sokak Projesi" tanıtıldı

Batman'da "Çevre ve İklim Dostu Sokak Projesi" düzenlenen programla tanıtıldı.

Batman’da "Çevre ve İklim Dostu Sokak Projesi" tanıtıldı

Atatürk Parkı'nın yanında yapımına başlanan sokağın tanıtım için düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, halkın kalbinde ve ruhunda çevre ve iklimle dost bir ruh uyandıracaklarını söyledi.

"Sokağın içerisinde 55 metre uzunluğunda süs havuzu, 10 metrelik ikinci bir havuz, 10 modern oturma bankı, değişik bitkilerden oluşan, koku, aroma veren bitkilerden oluşan 20 metrelik çok güzel bir uygulama olan koku tünelimiz olacak." diyen Canalp, sokak projesinin ikicisinin Yaşar Kemal Parkı'nda yapılacağını bildirdi.

Vali Canalp, projenin inşa çalışmasında yer alan işçilerle, beton kalıbında kullanılan tahtaya çivi çaktı.

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