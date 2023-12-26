Duman 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.12.2023 11:59

Batman’da araçları kara saplanan vatandaşları jandarma kurtardı

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2500 rakımlı Sultana Dağı'nda araçta mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman’da araçları kara saplanan vatandaşları jandarma kurtardı

Sason ilçesinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yakabağ köyüne gitmek üzere yola çıkan 4 kişi, araçlarının kara saplanması sonucunda yolda mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü 2500 rakımlı Sultana Dağı'nda yaklaşık 3 saat mahsur kalan vatandaşların yardım talep etmesi üzerine bölgeye ilçe şantiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.

“Donmak üzereyken jandarma bizi kurtardı”

Kardan dolayı yolda mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, jandarma tarafından kurtarıldıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Cengiz Bulut, “Yakabağ köyüne gidiyorduk. Sultana Dağı'nda mahsur kaldık. Burada çok kar var. Allah onlardan razı olsun, jandarma ve Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri gelip bizleri kurtardı. Havalar çok soğuk, eksi 10 dereceyi buluyor. Biz burada çok üşüdük. Yaklaşık 3 saat burada mahsur kaldık, adeta donduk soğuktan. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Ordu'da 112'yi arayanların yüzde 65'i asılsız ve gereksiz
12:30
TEKNOFEST 2024'te 75 milyon lira ödül ve destek verilecek
12:29
Tekirdağlı balıkçıların ağları torikle doldu
12:25
Elektrikli araç şarj soket sayısı 12 bini geçti
12:18
Türk lirası depo alım ihalesine 130 milyar liralık teklif geldi
12:15
Genç pilotlar mezun olmadan iş teklifi alıyorlar
Kara kışla mücadele çetin başladı
Kara kışla mücadele çetin başladı
FOTO FOKUS
Ukrayna: Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduk
Ukrayna: Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ