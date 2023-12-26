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Güncel
AA 26.12.2023 11:58

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki aramada, yolculardan İ.E. ve V.Ç'nin çantalarında 977 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

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