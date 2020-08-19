Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da 10 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan 10 kişinin ilçe merkezi ve bağlı köylerde oturdukları evler karantina altına alındı.
Sağlık ekiplerinin söz konusu adreslerdeki çalışması sürüyor.
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