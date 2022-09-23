Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında istihbarat faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir iş yerinin kaçak sigara üretiminde depo olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıldı.

Adresi yakın takibe alan ekipler, bütün bilgi ve belgeleri derleyerek operasyon için harekete geçti. Savcılık talimatı ve mahkemeden alınan arama kararıyla adrese baskın düzenleyen gümrük muhafaza ekipleri, yaptıkları detaylı aramada, 1 ton 875 kilogram tütün, 110 bin boş makaron ile 60 robot süpürge ele geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.