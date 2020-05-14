Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir'de kaza
[Fotoğraf: AA]
Başakşehir'de devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı.
Atatürk Bulvarı Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi mevkisinde 34 DT 0860 plakalı vidanjör, kaldırıma ve yön levhasına çarparak devrildi.
Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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