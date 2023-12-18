BARÜ’de ‘Sürdürülebilir Gelecek’ adımları hızlandı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) enerji verimliliğinin artırılması ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” eğitim programı tamamlandı. Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) Eğitmen Ebru Bali tarafından düzenlenen seminerlerde, enerji kullanımını etkin bir şekilde yönetecek sistemin oluşturulması ve sürekli iyileştirme anlayışıyla enerji tasarrufunun artırılması için yapılabilecek çalışmalar anlatıldı.BARÜ Rektörlük Konferans Salonunda 4 gün boyunca farklı oturumlarla devam eden programda “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi”, “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi” ve “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi” başlıklı konularda bilgiler verildi.

Enerji verimliliği noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tüm bileşenlerimizle birlikte çevre dostu politikalarımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu sağlayacak projeleri uyguluyoruz. Bu alanda attığımız her adımın geleceğimize değer katacağına inanıyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde düzenlenen “Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) Yarışması”nda üçüncülük ödülü aldıklarını hatırlatan Rektör Uzun, “Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularını trend kavramlar olarak görmenin ötesinde günlük pratiklerimizin parçası haline getirmek istiyoruz. Bu noktada kazanımlarımızı geleceğe aktarmak ve bu noktada farkındalığı artırmak için gayretlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, TSE tarafından verilen eğitimlerin önemine de değinerek “Çevre dostu bir üniversite olma yolunda enerji verimliliği ve doğayla uyumlu faaliyetleri içeren ‘Enerji Yönetim Sistemi’ eğitim programı ile önemli kazanımlar elde ettik. Bu programın çevreyi koruma anlamında gerçekleştireceğimiz diğer uygulamalara da ışık tutacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle ortak yarınlarımıza değer katma yolunda büyük hassasiyet gösteren Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.