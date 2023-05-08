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Güncel
AA 08.05.2023 15:10

Bartınlılardan Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Anadolu kırmızısı" modeli Bartınlılardan yoğun ilgi gördü.

Bartınlılardan Togg'a yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla kent turu atan Türkiye Otomobil Girişim Grubu ekibini, yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar konfetiler ve alkışlarla karşıladı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaklaşık 3 saat alanda tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"60 yıldır beklenen hayal gerçek oldu"

Vatandaşlardan Recep Özel, gazetecilere, 60 yıldır bekledikleri hayalin gerçek olduğunu söyleyerek, "Yurt dışından gelen yabancı arabalara biniyorduk. Şimdi gururlanıyoruz. Allah razı olsun reisimizden. Reisimiz oldukça, bu dünya, Türkiye'miz batmayacak. Reisin sayesinde daha çok yollar kat edeceğiz. Milli uçağımız, milli gemimiz her şeyimiz oldu. Arabamız da oldu Allah'a şükür" diye konuştu.

Aracı çok beğendiğini dile getiren Melike Sarıboğa da "Kırmızı en çok bayrağımıza yakışırdı. Bugün anladım ki Togg'a da çok yakışmış" dedi.

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