Çok Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.05.2023 15:13

Kütahya'da doğa yürüyüşü

Kütahya Belediyesi, Çamlıca Tabiat Parkı’nda düzenlediği doğa yürüyüşüyle her yaştan vatandaşları, doğaseverleri ve sporseverleri bir araya getirdi.

Kütahya'da doğa yürüyüşü

Yapılan yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yürüyüşe katılan vatandaşlara köfte ekmek ve ayran ikram etti.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşe yüzlerce vatandaşla birlikte katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün kendimize bakacağız, onun için spor yapacağız. Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğümüzün organize ettiği doğa yürüyüşüne hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir güzergâhta, ormanın içerisinde kuş sesleriyle beraber bir yürüyüş gerçekleştirdik. Spor, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez faaliyetlerimizden birisi olsun inşallah. Daha önce 2019 yılında başlatmıştık bunu fakat araya pandemi girince iki yıl yapamadık. İnşallah bu sene güzel bir yürüyüş olacak” ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Amasya’da kaçak içki operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:00
Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
15:52
Projesiyle TEKNOFEST'te birinci olan lise öğrencisi kutup deneyimi yaşayacak
15:29
Bakan Muş: Yılın ikinci yarısını hızlı bir büyümeyle geçireceğiz
15:28
Düve alımında hibe desteği oranları belli oldu
15:23
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Coşkun'dan 'dijital ve yeşil dönüşüm' vurgusu
Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti
Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ