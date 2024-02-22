Bartın'da tarife ve fiyat listesi bulundurmayan 4 işletmeye ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha ve panoların lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilmişti.

Bartın ili genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yönetmelik çerçevesinde 111 kafe, restoran, kuaför gibi işletmeler denetlenerek, tarife ve fiyat listesi bulundurma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde ekipler, tarife ve fiyat listesi bulundurmayan 4 işletmeye idari para cezası keserken, eksikliklerini hızla tamamlayarak, yönetmeliğe uyan 107 işletmenin sahiplerine ise teşekkür etti.