Bartın'da parklara taş fırın yapılıyor

Bartın Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen talepler ve yöresel değerlerin yaşatılması çerçevesinde bir taş fırın da Ali Baysal Parkı’na yapıyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Emre Önder, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ali Baysal Parkı’nda başlatılan taş fırını yapım çalışmasını inceledi.



Kısa sürede hizmete açılması planlanan taş fırın yapımı ile ilgili bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Bartın Belediyesi olarak geleneksel değerleri yaşatacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak taş fırını halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyorum. İhtiyaç halinde çeşitli bölgelerimizde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.