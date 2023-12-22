Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.12.2023 14:16

Bartın'da kooperatif yöneticilerine eğitim semineri

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Bartın'da kooperatif yöneticilerine eğitim semineri
[Fotograf: AA]

Müdürlükteki toplantı salonunda yapılan seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Kooperatifçilik Eğitim Programı kapsamında faaliyetlere devam ettiklerini açıkladı.

Kentte uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında önemli destekler sağladıklarını aktaran Önder, "Kooperatiflerimizin de bu desteklerden faydalanması ve bunun için projeler geliştirmeleri en büyük temennimiz." dedi.

Seminerde "Kooperatif Bilgi Sistemi, Tarımsal Örgütlerin Derecelendirilmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri, Ormancılık Faaliyetleri, Kooperatif Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Uygulanabilecek Projeler" konularında bilgilendirme yapıldı.

​​​​​​​Programa, S.S Zonguldak Bartın Karabük İl ve İlçeleri Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Birliği (OR-KOOP) Genel Başkanı Satılmış Girgin, OR-KOOP Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Ün, kooperatif başkanları, yönetim ve denetim üyeleri katıldı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Erzurum'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
AK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor
15:48
AB'den Gazze'de "felaket boyutuna" ulaşan açlık ve kıtlık karşısında harekete geçme çağrısı
15:38
İzmir'de bir depoda 5,3 milyon makaron ele geçirildi
15:28
Fransa, Nijer'deki büyükelçiliğini kapatıyor
15:24
Karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı
15:26
Bakan Göktaş: Kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız
Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi
Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ