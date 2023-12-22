Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli meyve fidanı dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve tarımsal kalkınmaya destek sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün yürüttüğü projeden yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaatta bulundu.

Bu kapsamda yüzde 50 hibeli 10 bin Trabzon hurması, 4 bin ahududu, 4 bin böğürtlen ve 2 bin kivi olmak üzere toplam 20 bin meyve fidanının dağıtımına başlandı.

Üreticilere, fidanları eski itfaiye binasının arkasında bulunan A Takımına ait depodan teslim ediliyor.

"Belediyenin sağladığı tarımsal desteklerden büyük fayda gördük"

İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nezir Yakar, belediyenin sağladığı tarımsal desteklerden büyük fayda gördüklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a bizlere sağladığı meyve fidanı desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz üreticiler, destek verildikçe üretim yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Derince ilçesinden üretici Recep Ünlü ise yüzde 50 hibeli fidan desteğinden yararlandığını aktararak, "Trabzon hurması fidanı aldım. Fidanları Kandıra'da tarlama dikeceğim. Başkanımızdan Allah razı olsun, sonsuz teşekkür ederim. Meyve fidanları inşallah herkese hayırlı olsun, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Karamürsel ilçesinden İbrahim Karaaslan da belediyenin sağladığı meyve fidanı projesinin üreticiler için çok önemli olduğunu vurguladı.