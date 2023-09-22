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Güncel
İHA 22.09.2023 16:12

Bartın'da kantin ve yemekhanelere sıkı takip

Bartın'da okulların açılmasının ardından kantin ve okul yemekhaneleri sıkı denetim altına aldı.

Bartın'da kantin ve yemekhanelere sıkı takip

Bartın'da okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerde sıkı bir denetim gerçekleştiren ekipler, hijyen kurallarının yanı sıra kantinlerde satılan ve yemekhanelerde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihinin yanı sıra, tağşiş bulunup bulunmadığı ve gerekli saklama şartlarına uyulup uyulmadığı gibi konularda da detaylı inceleme yaptı.

Ekipler, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi için gerekli tüm kurallara uyulması için uyarılarda yaparak, eksikliklerin ise en kısa sürede tamamlanmasını istedi. Bartın Valiliği tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise denetimlerin devam ettiği belirterek, Alo Gıda 174 hattına şikayetlerinin yapılabileceği belirtildi. Açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz öğrencilerimizin güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak için okul kantinleri ve yemekhanelerinin denetimlerine devam ediyor. Gıdaya ilişkin her türlü ihbar ve şikayetinizi Alo Gıda 174 hattına bildirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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