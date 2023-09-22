Ağrı’da yeni hafızlara mezuniyet programı

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Müftüsü Celal Büyük, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, Müftü Yardımcıları, Kur’an kursu öğreticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Celal Büyük, hafızlık eğitiminin önemine değinerek, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Büyük, “Müftülük olarak eğitimleri için gerekli imkan ve hizmetleri sunduğumuz öğrencilerimizin hafızlık eğitimlerini tamamlaması bizleri mutlu ediyor ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Hafızlık eğitimi Kur’an’ı ezberlemekle tamamlanmaz bu sebeple ezberlediğiniz Kur’an’ı unutmamalı ve Kur’an’ın öğretileriyle yaşamlarınızı sürdürmelisiniz. Rabbim hepimize Kur’an’ın öğretileri doğrultusunda yaşayan kullarından olmayı nasip eylesin” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, hafızlığın bir milletin geleceği için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, yeni hafızları kutladı. Kökrek, “Hafızlarımız hem kendilerine hem de ülkemize hayırlı bireyler olsunlar. Hafızlıklarını korumak için gayret göstersinler. Biz de milli eğitim olarak onların yanındayız. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Programda ayrıca hafızlık eğitimi alan öğrencilerden bazıları Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı. Programın sonunda ise katılımcılar tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi. Programın ardından yeni hafızlar ve aileleri duygulu anlar yaşadı. Bazı veliler gözyaşlarını tutamazken, bazıları da çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade etti.