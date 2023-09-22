Kars'ta öğrenciler afet farkındalık eğitimiyle bilinçlendiriliyor

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan'ın koordinasyonunda ekipler, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

Okulların konferans salonları ya da sınıflarda öğrencilerle buluşan AFAD ekipleri afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları anlattı.

Ekipler, afetler öncesinde alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konularında öğrencilere bilgi verdi.

İl Müdürü Oktay Ayğan, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda öğrencilerin afetlere hazır olması için eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Afet durumunda neler yapılması gerektiğini öğrencilere anlattıklarını aktaran Ayğan, "Afetlere dirençli toplumlar oluşturmanın temeli eğitimden geçiyor. Hepimiz şahit olduk, asrın felaketini yaşadık. Bu gibi afetlerde bizler ne yapacağız? Evlerin dizaynı nasıl olacak? Bu konularda uygulamalı eğitimler vereceğiz" dedi.

Ayğan, "Burada sizin öğrendiklerinizle beraber tüm aile bireylerinin afetlere hazır olmaları için afet eylem planlarını yapıyoruz. Ülkemiz bulunduğu coğrafya ile deprem üreten bir bölge, bundan dolayı depremler hiç eksik olmadı. Bundan dolayı afetleri iyi öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.