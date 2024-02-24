Bartın’da iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık arttırılacak

Bartın Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran başkanlığında yapılan toplantıda İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması” Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların süreç yönetimi değerlendirildi.



Böylece BARÜ’nün Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesi ile ortak yürüttüğü proje çalışmalarının görev dağılımı yapılarak taşkın ve su kıtlığı risklerinin en aza indirilmesi hedeflendi. Toplantıda, iklim değişikliğine bağlı olarak taşkın ve su kıtlığı problemlerini aynı anda yaşanan ve son iki yılda üst üste afet bölgesi ilan edilen Bartın’daki genel durum ele alındı. Küresel olarak etkisini giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi yönünde görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, disiplinlerarası bir çalışma prensibi ve iş birliği içerisinde etkin sonuçlar alınabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca programda BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanını da kapsayan haritalama, mobil gözlem platformu, erken uyarı sistemi, yağmur suyu hasadı, yeşil çatı çözümleri ve farkındalık çalışmalarının da olduğu başlıklar tek tek ele alındı.



Toplantıya BARÜ’den Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile birlikte Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu, Doç. Dr. Mustafa Artar, Doç. Dr. Ümit Tayfun, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Alişan Yetkin, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler, Dr. Öğr. Üyesi Harun Yetkin, Arş. Gör. Furkan Ayaz, Arş. Gör. Mehmet Sefa Aydın, Daire Başkanı Gökhan Arslan ve Bilgisayar İşletmenleri Uğurcan Gülnaz ile Selin Garip Alemdar katıldı. Bartın İl Özel İdaresinden İnşaat Mühendisi Recep Şen, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Burcu Avcı ve Orman Yüksek Mühendisleri Talha Berk Arıkan ile Saffet Yıldız yer alırken; Bartın Belediyesinden Çevre Mühendisi Arzu Özçelik, Bilgisayar Mühendisi Zeynep Önder, Makine Mühendisi Ömer Faruk Alagöz ve İnşaat Mühendisleri Enes Arslanoğlu ve Kubilay Coşkun katılım gösterdi.