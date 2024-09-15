Bartın'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

M.A'nin ikamet ettiği sitenin garajında, 9 Ağustos'ta yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kozcağız Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda şüpheliler N.K. ve A.İ'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkında 4 suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'nin üzerinden sahte Azerbaycan kimliği çıktığı öğrenildi.