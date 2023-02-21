Sındırgı'da, asrın felaketinin yaşandığı 11 ili etkileyen deprem bölgesine destekler artarak devam ediyor.

İlçede yaşayan çocuklar, kumbaralarındaki birikimleri bağışladığı gibi kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri de deprem bölgesine gönderiyor.

Kentte başlatılan kampanya ile çocuklar, oyuncaklarını da depremzede kardeşleriyle paylaşıyor.

Depremden etkilenen çocukların mutlu olması için bağışlanan oyuncakların üzerine yazılı notlar, görenleri duygulandırıyor.

Çocukların duyarlı davranışları paylaşımcı ruhlarının gelişmesinin mutluluk verdiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı konuşmada, çocukların depremde çok etkilendiğini söyledi.

Yavaş, "Sındırgı'nın çocukları, evinde kullandıkları oyuncakları bize bağışlıyorlar. Biz de buraya gelen depremzede çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Hakikaten çok farklı işler görüyoruz. Böyle bir oyuncağını getirmiş böylede bir sürpriz yapmış içine çikolata da koymuş çok duygusal anları yaşıyoruz." dedi.