Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 8 bin 260 yeşil reçeteli ilaç, bir miktar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ele geçirdi.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Balıkesir
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