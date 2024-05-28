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Güncel
AA 28.05.2024 14:12

Balıkesir'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen polis baskınında 1 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen polis baskınında 1 zanlı yakalandı

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu üretildiği belirlenen eve baskın yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 488 gram uyuşturucu, saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve ekipmanlar, uyuşturucunun kurutulmasında kullanılan 2 parça tel askı, farklı ebatlarda boş saksılar, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörler ile toprak ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Balıkesir
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