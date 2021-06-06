Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'de Karesi ilçesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi'nde seyreden Ramazan D. (49) idaresindeki 10 ATT 769 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, araç sürücüsü Ramazan D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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