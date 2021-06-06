Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de camilerde afet farkındalık eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) kent merkezindeki camilerde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.
İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurum ve kuruluşların yanı sıra camilerde namaz öncesi vatandaşlara afetler hakkında bilgi verildiği belirtildi.
2021'in Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesi nedeniyle afet farkındalık eğitimlerini sürdüren İl AFAD Müdürlüğünün, farklı mahallelerdeki camilerde afetlere karşı farkındalığın anlatıldığı kaydedildi.
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