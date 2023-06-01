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Güncel
AA 01.06.2023 11:54

Balıkesir'de öğrenciler geri dönüşümü merkezinde öğreniyor

Balıkesir'in Karesi ilçesinde belediye tarafından kurulan geri dönüşüm tesisinde hem atıklar ekonomiye kazandırılıyor hem de öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak için eğitimler veriliyor.

Balıkesir'de öğrenciler geri dönüşümü merkezinde öğreniyor

Karesi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında Üçpınar Mahallesi'nde 3 bin 102 metrekare alanda Atık Getirme Merkezi kuruldu.

Ambalaj, tekstil, metal, ömrünü tamamlamış lastikler, elektrikli ve elektronik ekipman, ahşap, pil, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar gibi bölümlere sahip tesisteki çalışmalar için personel tarafından araçlarla atık toplanıyor. Bazı vatandaşlar da atık malzemeleri bu merkeze kendileri getiriyor.

Merkezde ayrıştırılan atıkların, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

Ekiplerin çalışmalarıyla, 6 ayda 10 ton metal atık geri dönüşüme dahil edilerek 13 kilogram ham madde ve 6 bin 420 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı, 950 kilogram sera gazı emisyonu önlendi.

Tesiste, 600 kilogram plastik atığın geri dönüştürülmesiyle de 24,6 kilogram sera gazı emisyonu önlenerek, 3 bin 464 kilovatsaat enerji ve 9,78 varil petrol tasarrufu sağlandı.

Ahşap atıklarından ise 20 köpek evi, 15 kedi evi, 30 kuş evi yapıldı.

Belediye yetkilileri, öğrencileri geri dönüşüm, çevre ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirmek için tesisi çocuklara açtı. Okullardan gruplar halinde gelip teorik eğitimlere katılan öğrenciler, geri dönüşümle üretilen kuş yuvalarını boyayarak çalışmalara katkıda bulunuyor

"Dikkatli davranırsak çok güzel bir dünyamız olur"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, geri dönüşümün önemli bir konu olduğunu söyledi.

Bir ürünün sıfırdan imal edilmesinin büyük maliyetlere yol açtığını belirten Orkan, "Katı atığın ne demek olduğu, sıfır atığın nasıl olduğuyla ilgili eğitimlere başladık. Bu işler eğitimle başlar, eğitimde başarılı olursak ileride de sonuçlarını alırız. Şu anda atıkları biz topluyoruz ama ileride yeterli bilinç oluştuğunda vatandaşlar kendileri getirecek" dedi.

Orkan, eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret ettiğini, onlarla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Çocukların geri dönüştürülen malzemelerden yapılan kuş yuvalarını boyadığını anlatan Orkan, bu tür sosyal içerikli etkinliklerin önemine işaret etti.

Belediye Başkanı Orkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların bir kuşa yuvası yapma bilinciyle yetişmesi çok önemli. Biz bunu toplumumuzun geneline yayabilirsek daha da hızlı ve güçlü bir ilerlemeyle dünyada güçlü bir Türkiye imajını oluşturabiliriz. Bunun temellerinden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın önderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi. Evlatlarımıza bu eğitimi verebildiğimiz için çok mutluyuz. İlçe Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"

Öğrencilerden Ayaz Sağdıç da eğime katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dikkatli davranırsak çok güzel bir dünyamız olur. Çöpleri yerlere atanları uyaracağız, çevrenin kirletilmesini önleyeceğiz. Geri dönüşüm yapmalıyız, atıklarımızı ayrıştırmalıyız. Buraya daha sonra yine gelmek isterim" dedi.

Irmak Albay da tesisi çok beğendiğini belirtti. Okulda topladıkları atıkların nasıl değerlendirildiğini öğrendiklerini kaydeden Albay, "Burada aldığımız eğitimlerde atıklarımızı toplamamız gerektiğini, çöpleri yere atmamamız gerektiğini öğrendim. Geri dönüştürdüğümüz atıkları yeni ürün olarak kullanabiliriz" diye konuştu.

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