Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarda 33 şahıs gözaltına aldı.

Operasyonlarda jandarma ekipleri silah, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit ve İvrindi ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde arama yaptı. 20 gram metamfetamin, 14 gram kubar esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.