Balıkesir’de huzur operasyonu: 23 tutuklama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimleri tarafından son bir hafta içerinde gerçekleştirilen huzur operasyonlarında aranan 175 şahıs yakalandı.



Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ayrıca 17’si uyuşturucu suçundan olmak üzere 23 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılık, kesici delici, ateşli ve trafik kontrolleriyle Balıkesir’de suç oranlarını en aza indirmeyi hedefliyor.



101 bin şahıs sorgusu, 175 aranan şahıs yakalandı



Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ve denetimler sonucunda; kişilere yönelik 243 olayın 232’sini aydınlatırken, 11 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Ayrıca polis ekipleri 356 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem gerçekleştirdi. Malvarlığına karşı meydana gelen 151 olayın 86’sını aydınlatan polis ekipleri, 65 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaşanan olaylarda 136 şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler ise; 21 ruhsatsız tabanca ve 102 adet fişek, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet kartuş, 11 kurusıkı tabanca ve 63 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir tabanca şarjörü, 2 hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri gerçekleştirdikleri 101 bin 888 şahıs sorgusunda, 175 aranan şahsı yakaladı.



KOM’dan kaçağa geçit yok



Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 11 kaçakçılık olayına müdahale ederek, 13 şüpheli şahsa işlem yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 691bin 850 boş makaron, 4 bin 960 dolu makaron, 91,5 kilogram kıyılmış tütün, 53 paket sigara, 41 adet Puro, 876 adet Cinsel İçerikli İlaç/Hap, 210 adet Elektronik Sigara, 4 bin 27 adet çeşitli emtia ele geçirildi.



Uyuşturucu suçundan 17 şahıs tutuklandı



Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 78 olaya müdahale ederek, 126 şüpheli şahsa işlem yaptı. İşlem yapılan şahıslardan 17’si tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 19 bin 10 TL banknot, 350Dolar banknot ele geçirdi.



92 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 6, Ayvalık İlçesinde 80, Bandırma İlçesinde 4, Gönen İlçesinde 2 olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan göçmenlerden 88’i Bandırma Geri Gönderme Merkezine, Bandırma ilçesinde tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ise Şanlıurfa ve Mardin Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

427 araç trafikten men; 13 milyon ceza



Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaşanan 657 yaralanmalı kazaya müdahale etti. Meydana gelen kazalardan 82 vatandaş yaralandı. Trafik ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde ise; bin 258 okul servis aracı, 2 bin 110 motosiklet, 3bin 919 Alkol/ Uyuşturucu ve Uyarıcı, 7 bin 537 Kış Lastiği denetimiyle, toplamda 30 bin 96 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ise; 5 bin 715 araç ve sürücüye 13 milyon 697 bin 116 TL para cezası kesilirken, 427 araç trafikten men edildi.



6 şahıs tutuklandı



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan ayrıca operasyonlarda; 2 Şahıstan, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, bir şahıstan 1 havalı tabanca, 2 şahıstan 14.40 gram esrar maddesi ve bir sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan şahıs sorgusunda bin 709 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi. Yaşanan 2 Hırsızlık olayında aydınlatan polis ekipleri, 3 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim etti. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.