Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde yaşayan E.Ö (45) ile eşi G.Ö (47) arasında, boşanma mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli koca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
G.Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: balıkesirSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 13:58
Son Haberler
- 14:32
- 14:29
- 14:22
- 14:20
- 14:15
Sıradaki Haber
Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayanlara 420 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz