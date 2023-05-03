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Güncel
AA 03.05.2023 19:32

Balıkesir'de dereye düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, köprüden dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de dereye düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Osman Y, kullandığı motosikletle kırsal Sübeylidere Mahallesi yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek, Hacı Muharrem Köprüsü'nden dereye düştü.

Çevredekiler tarafından kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Osman Y'nin cenazesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince dereden çıkarıldı.

Sürücünün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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