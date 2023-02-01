Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, zanlılar Bandırma ilçesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir
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