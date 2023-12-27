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Güncel
AA 27.12.2023 23:58

Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki bir oto yıkama işletmesinde, O.K. ve İ.Ö. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli O.K, İ.Ö'yü göğsünden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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