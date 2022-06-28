Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 291 kilometrelik sahil şeridinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayvalık'tan Altınoluk'a kadar plajlarda yürüyüş yolundan bitkilendirmeye, kent mobilyalarından sahil temizliğine kadar çeşitli çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri, mavi bayraklı plajlara engelli rampası çalışmasını tamamladı.

Yürüyüş yollarını ve iskeleleri de onaran ekipler, plajları hazır hale getirdi.