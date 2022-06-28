Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesince plajlara engelli için rampa konuldu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından mavi bayraklı plajlara engelli rampaları yerleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 291 kilometrelik sahil şeridinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayvalık'tan Altınoluk'a kadar plajlarda yürüyüş yolundan bitkilendirmeye, kent mobilyalarından sahil temizliğine kadar çeşitli çalışmalar sürüyor.
Belediye ekipleri, mavi bayraklı plajlara engelli rampası çalışmasını tamamladı.
Yürüyüş yollarını ve iskeleleri de onaran ekipler, plajları hazır hale getirdi.
Son Haberler
- 18:06
- 17:59
- 17:49
- 17:46
- 17:45
Sıradaki Haber
İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz