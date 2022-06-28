Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin Hattuşa Antik Kenti Kral Kalesi mevkisinde eşini kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçen Boğazkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, 69 yaşındaki kadını ormanlık alanda buldu. Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu belirlendi.