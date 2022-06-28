Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Boğazkale ilçesinde kocası tarafından kayıp ihbarı yapılan Fransız asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı turist, polis ekiplerince ormanlık alanda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin Hattuşa Antik Kenti Kral Kalesi mevkisinde eşini kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçen Boğazkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.
Ekipler, 69 yaşındaki kadını ormanlık alanda buldu. Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu belirlendi.
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