Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı, hijyen ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla yapılan denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu, hijyen şartlarının uygunluğu ve balıkların büyüklüklerini denetledi.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.