Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balık tezgahlarında denetim
[Fotograf: İHA]
Bozüyük Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.
Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı, hijyen ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla yapılan denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.
Balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu, hijyen şartlarının uygunluğu ve balıkların büyüklüklerini denetledi.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.
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