Azerbaycan ile Türkiye'nin yaptığı en stratejik yatırımlardan biri olan BTK Demir Yolu Hattı, salgın sürecinde Türkiye'nin dış ticarete açılan yolu oldu.

Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesi için aktif kullandığı demir yolunda, salgına rağmen önemli miktarda yük taşındı.

"Pandemi sürecinde 138 bin ton yük taşındı"

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine, BTK Demir Yolu Hattı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle BTK Demir Yolu Hattı'nda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Tren seferlerinin ve taşıma kapasitesinin artırılması, ihracat ve ithalata uygun konteyner vagonlarının tahsis edilmesi, Kars, Canbaz ve Ahelkelek terminallerindeki transfer faaliyetlerinin geliştirilmesi, temassız işlem, dezenfeksiyon ve benzeri işlemlerin başlatılması gibi operasyonlarla hat üzerinden önemli miktarda ihracat ve ithalat yapıldı. Şu anda da Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı faaliyetler aralıksız devam ediyor. Pandemi süresince BTK Demir Yolu Hattı üzerinden 1692 vagon ile 77 bin 447 ton ithalat, 1726 vagon ile de 60 bin 571 ton ihracat olmak üzere toplamda 138 bin ton yük taşınmıştır."

"Hattın önemini pandemi sürecinde bir kez daha gördük"

Çin-Avrupa destinasyonunda "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin önemli koridorunu teşkil eden BTK Demir Yolu Hattı üzerinden yapılan taşımacılık hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

"BTK Demir Yolu Hattı'nın Türkiye ile Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki taşımacılık, lojistik ve dış ticaret için önemini pandemi vesilesiyle bir kez daha gördük. Bu ülkelere, inşaat, gıda ve temizlik maddesi, otomotiv, tarım ürünleri ile yaş sebze ve meyve gibi tarımsal ve sanayi malları gönderildi. Ülkemize ise tahıl, metal-elektronik ürün ile yedek parça, çinko, gübre, bakır, kimyasal ürünlerin gelmesiyle BTK Demir Yolu Hattı'nın açılışından bu yana toplam 9 bin 280 vagonla 582 bin ton taşımacılık faaliyeti gerçekleşti."

Türkiye-Rusya arasında başlatılan demir yolu taşımaları ile yeni bir kuzey-güney koridoru oluşturularak farklı destinasyonlar ve farklı ürün gruplarının taşınmasına imkan sağlandığını aktaran Arslan, soğutuculu konteynerlerle Türkiye ile Rusya/Orta Asya cumhuriyetleri arasında ilk defa demir yolu ile yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapıldığını dile getirdi.

Arslan, Rusya'dan da Türkiye'ye ağır sanayiye yönelik rulo, sac, çelik, kütük, demir ve kömür taşımalarının gerçekleştiğini sözlerine ekledi.